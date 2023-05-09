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В США с начала года из-за массовой стрельбы погибли 14 тыс. человек

Белый дом: массовая стрельба в США происходит чаще раза в день

С начала года в США произошло более 200 случаев массовой стрельбы, в общей сложности погибли свыше 14 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

По ее словам, «акты насилия с применением огнестрельного оружия» происходят в стране чаще одного раза в сутки. Карин Жан-Пьер призвала Конгресс ужесточить обращение огнестрельного оружия в США.

6 мая массовая стрельба произошла в торговом центре города Аллен в штате Техас. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как посетители торгового центра выбегают на парковку перед ним. Нападавшего убил офицер полиции, в ведомстве подтвердили, что стрелок был один. В результате стрельбы погибли восемь человек, включая троих детей, еще семь получили ранения.

Стрелка идентифицировали как 33-летнего Маурисио Гарсия, передает CNN. В последние он работал по крайней мере в трех охранных компаниях, прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. Он также служил в армии в течение трех месяцев, но был уволен из-за физических и психических заболеваний.

Во время стрельбы в торговом центре он был вооружен винтовкой типа AR-15 и имел при себе как минимум еще одно оружие, сказал CNN высокопоставленный источник в правоохранительных органах. По его словам, это оружие он приобрел на законных основаниях.

Теги
Белый дом США массовая стрельба шутинг
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