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Один человек погиб при стрельбе в ресторане в США

Один человек погиб и шесть пострадали при стрельбе в ресторане в штате Миссисипи в США

В ресторане города Оушен-Спрингс в американском штате Миссисипи неизвестный устроил стрельбу. В результате один человек погиб и еще шесть пострадали, передает CBS со ссылкой на местное полицейское управление.

Инцидент произошел вечером 5 мая в ресторане The Scratch Kitchen на улице Говермент стрит в центре города, сообщил капитан полиции Оушен-Спрингс Райан Ле Мэр. Всех пострадавших, по его словам, госпитализировали. Других деталей об их состоянии он не раскрыл.

В результате стрельбы погиб 19-летний житель города Паскагула (штат Миссисипи) к востоку от Оушен-Спрингс, уточнил Ле Мэр. К утру 6 мая правоохранители не смогли задержать нападавшего, подозреваемых у полиции нет.

Владелица The Scratch Kitchen Бриттани Александер рассказала The Sun Herald, что погибший был посетителем ресторана, а стрелок - нет. Она уточнила, что вечером 5 мая в заведении проходила вечеринка по случаю Синко де Майо - мексиканского национального праздника в честь победы войск Мексики в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года. Всех посетителей, по словам Александер, на входе досматривала охрана. После оплаты им выдавали повязки на руку в качестве подтверждения совершеннолетия. Владелица бара отметила, что у стрелявшего не было этой повязки. Она допустила, что нападавший проник во внутренний двор заведения, перебравшись через забор.

Когда нападавший открыл огонь, в ресторане находилось около 200 человек, заключила Александер.

В конце апреля в городе Джаспер в американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу на вечеринке после выпускного бала. Стрельба началась в доме к северу от города после полуночи. В результате пострадали девять человек, их госпитализировали.

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