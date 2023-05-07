Власти: при стрельбе ТЦ города Аллен в штате Техас погибли восемь человек, семеро ранены

Восемь человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе

В результате стрельбы в торговом центре города Аллен в американском штате Техас погибли восемь человек, еще семь получили ранения. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник пожарной охраны города Джонатан Бойд, передает CNN.

Ранее он говорил, что пожарная служба города увезла с места стрельбы девятерых раненых. Более точных данных о количестве погибших и пострадавших власти не приводили.

По словам Бойда, после случившегося девятерых пострадавших повезли в больницу, однако двое из них умерли. Трое пострадавших в критическом состоянии находятся в хирургическом отделении, состояние еще четверых оценивается как стабильное, уточнил он.

Стрельба в торговом центре Allen Premium Outlets, началась днем 6 мая, около 15:30 по местному времени (23:30 мск). В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как посетители торгового центра выбегают на парковку перед ним. Нападавшего убил офицер полиции, в ведомстве подтвердили, что стрелок был один.

В торговом комплексе Allen Premium Outlets расположено более 120 бутиков мировых брендов, отмечала The New York Times. Так как стрельба началась днем в субботу, 6 мая, торговый центр мог быть сильно загружен, передавал NBC.