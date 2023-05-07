Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Альварес сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу Спорт, 07:20
Сенаторы-республиканцы отказались одобрять повышение потолка госдолга Политика, 07:02
Расстрелявший восьмерых человек в двух селах Сербии признал вину Общество, 06:42
Восемь человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе Общество, 06:04
В Крыму и Севастополе отразили атаку более 10 беспилотников Политика, 06:03
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках Политика, 05:41
Канада заменит портрет Елизаветы II изображением Карла III на купюрах Финансы, 04:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Берлускони заявил, что Европу мало кто принимает в расчет Политика, 04:51
Один человек погиб при стрельбе в ресторане в США Общество, 04:02
Пермяков при задержании убеждал полицию, что «ловил на пруду куропаток» Политика, 03:30
«Росэнергоатом» сообщил о снятии угрозы прорыва дамбы у Запорожской АЭС Политика, 03:27
Кеннеди-младший счел конфликт на Украине самым жестоким со Второй мировой Политика, 03:02
Гросси предупредил о «все более непредсказуемой» ситуации близ ЗАЭС Политика, 02:55
Не менее девяти человек пострадали при стрельбе в ТЦ в Техасе Общество, 02:26
Общество ,  
0 

Восемь человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе

Власти: при стрельбе ТЦ города Аллен в штате Техас погибли восемь человек, семеро ранены

В результате стрельбы в торговом центре города Аллен в американском штате Техас погибли восемь человек, еще семь получили ранения. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник пожарной охраны города Джонатан Бойд, передает CNN.

Ранее он говорил, что пожарная служба города увезла с места стрельбы девятерых раненых. Более точных данных о количестве погибших и пострадавших власти не приводили.

По словам Бойда, после случившегося девятерых пострадавших повезли в больницу, однако двое из них умерли. Трое пострадавших в критическом состоянии находятся в хирургическом отделении, состояние еще четверых оценивается как стабильное, уточнил он.

Стрельба в торговом центре Allen Premium Outlets, началась днем 6 мая, около 15:30 по местному времени (23:30 мск). В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как посетители торгового центра выбегают на парковку перед ним. Нападавшего убил офицер полиции, в ведомстве подтвердили, что стрелок был один.

В торговом комплексе Allen Premium Outlets расположено более 120 бутиков мировых брендов, отмечала The New York Times. Так как стрельба началась днем в субботу, 6 мая, торговый центр мог быть сильно загружен, передавал NBC.

Теги
Техас США погибшие стрельба торговый центр
Материалы по теме
Один человек погиб при стрельбе в ресторане в США
Общество
Не менее девяти человек пострадали при стрельбе в ТЦ в Техасе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter