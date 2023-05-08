В курском селе из детского сада вынесли неразорвавшийся снаряд

В детском саду поселка Теткино в Курской области, который накануне попал под обстрел, нашли неразорвавшийся снаряд. Боеприпас уже вынесли из дошкольного учреждения, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Детский сад, по словам главы региона, не работает с весны прошлого года.

Об обстреле поселка Теткино в Глушковском районе области Старовойт сообщил вечером 7 мая. Всего, по словам губернатора, «насчитали десять прилетов». В результате повреждения получили кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов и газовая труба, в некоторых домах пропал свет. Пострадавших не было.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области, на юге и западе он граничит с Сумской областью Украины.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно сообщают об обстрелах. Под удары неоднократно попадал и поселок Теткино. 6 мая Старовойт сообщил, что в поселке зафиксировали «восемь прилетов». Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, не было.

В Курской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, с февраля он стал бессрочным. Также в регионе в октябре прошлого года ввели средний уровень реагирования.