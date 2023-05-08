Министр образования Сербии ушел в отставку после стрельбы в белградской школе

Министр образования Сербии ушел в отставку после стрельбы в школе

Министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку после стрельбы в белградской школе, в результате которой погибли девять человек. Об этом сообщило агентство Tanjung.

Ружич направил письмо с просьбой об увольнении премьер-министру республики Ане Брнабич и выразил в нем «глубочайшие соболезнования родным и близким жертв». Отмечается, что он подал в отставку в тот же день, когда произошла стрельба.

Министр заявил, что «как ответственный и воспитанный человек, профессионал в выполнении всех предыдущих общественных обязанностей, как родитель и гражданин Республики Сербии» он принял «рациональное и достойное решение в этих обстоятельствах».

«Драматичные картины школьных событий, слезы, пролитые при выражении соболезнования безутешным родителям погибших детей, я буду нести как печать в душе всю оставшуюся жизнь», — написал он.

Ружич отметил, что отставка «в развитых демократических обществах это признак силы, а в нашем регионе — очень часто признак слабости». «Пусть судит общественность», — заключил он.

Стрельба, которую открыл 14-летний ученик, произошла в одной из школ Белграда 3 мая. В результате погибли девять человек, пострадали еще 16. В стране объявили трехдневный траур.

По информации Blic и Kurir, подросток начал стрельбу из отцовского пистолета на уроке истории, после того как получил единицу. Как пишут «Вечерне новости», семиклассник находился под воздействием наркотических веществ. Подростка задержали.

Сербский президент Александр Вучич пообещал, что во всех школах страны теперь будет находиться вооруженный полицейских. Для этого в ближайшие полгода будут наняты несколько тысяч новых сотрудников МВД.