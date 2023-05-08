Командование ВСУ: в Одесской области загорелся склад на площади 6 тыс. кв. м

В Одесской области загорелся склад на площади 6 тыс. кв. м

В Одесской области загорелся склад продовольственной компании, сообщило оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Площадь пожара составила более 6 тыс. кв. м. Также под удар попала рекреационная зона на Черноморском побережье, утверждают в командовании. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на 8 мая в нескольких областях Украины, в том числе Киевской, Николаевской и Одесской объявили воздушную тревогу. «Суспільне» и «Страна» сообщали о взрывах в Одессе, УНИАН — о сильном пожаре в области.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины.

Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность отрицали.