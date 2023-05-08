В «Андроидной технике» допустили появление беспилотных фур в зоне СВО

В зоне военной операции на Украине могут задействовать беспилотные грузовики для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненых. Об этом заявил «РИА Новости» исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

По его словам, специалисты уже начали работы по «обеспилочиванию» грузовых автомобилей высокой проходимости для решения задач в зоне боевых действий. «Возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии», — сказал Дудоров.

Он отметил, что работа осложнена отсутствием навигационно-связной инфраструктуры для непрерывного контроля за состоянием и маршрутом перемещения транспорта. Несмотря на это, «задачи решаемые», заверил Дудоров.

Директор «Андроидной техники» рассказал, что опытный образец беспилотного грузовика уже проходит испытание на одном из промышленных предприятий. По его словам, «машина эффективно показывает себя».

Накануне Минобороны сообщило, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил в ДНР зенитно-ракетный комплекс Avenger производства США. Беспилотник разработан компанией ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета версий с двумя Х-образными крыльями составляет 30–40 минут. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявлял, что беспилотник «Ланцет» — самый опасный для украинской армии.