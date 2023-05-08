Штурмовик Су-25СМ3 будет доработан под новые средства поражения с учетом опыта его применения в ходе спецоперации на Украине, сообщили в «Ростехе»

Фото: Минобороны России / ТАСС

«Ростех» доработает штурмовик Су-25 под новые средства поражения исходя их опыта его применения в ходе спецоперации на Украине. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.

По его словам, штурмовая авиация ВКС России в ходе спецоперации доказала свою высокую эффективность и незаменимость на поле боя.

«Стоит отметить, что эффективность новейшей модификации Су-25СМ3 повышена в разы, самолет может применять в том числе высокоточное оружие. Мы продолжим совершенствовать эту машину с учетом опыта применения в зоне СВО, в том числе в части ее доработки под новые средства поражения», — сказал Артяков.

Су-25 («Грач») — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск. Самолет был разработан в 1970-х годах и выпускался до развала СССР. В России его производство в новейших модификациях было возобновлено в 2009 году. Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-мм авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы различного калибра и назначения (всего 10 точек подвеса дополнительного вооружения и грузов). Экипаж Су-25 состоит из одного человека, максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км.

«Ростех» объединяет свыше 300 предприятий российского ВПК. С начала конфликта на Украине госкорпорация неоднократно отчитывалась о наращивании производства систем вооружений и их модернизации. В феврале в «Ростехе» заявили о кратном росте поставок современного оружия, включая беспилотники «Ланцет» и КУБ, а также РСЗО «Торнадо-С.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в том же месяце говорил, что объемы производства некоторой военной продукции увеличились более чем в 50 раз. Он рассказал, что некоторые предприятия госкорпорации работают по две-три смены без выходных.