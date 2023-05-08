Посольство Украины в ФРГ не будет возлагать цветы к советским мемориалам

Посольство Украины в Германии объявило, что в этом году впервые не будет возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине в День памяти 8 мая и примирения всех жертв Второй мировой войны.

«Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и дипломаты посольства сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой в немецкой столице», — сообщили в диппредставительстве.

Вместо возложения венков к советским мемориалам Макеев вместе с государственным министром в МИД Германии Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером принесет цветы к центральному мемориалу памяти жертв войн и тирании. После этого украинский посол посетит здание Рейхстага.

В середине апреля посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что американские власти не разрешили диппредставительству России возложить венки к обелиску памяти советских и американских солдат в США. В прошлом году Соединенные Штаты также отказались проводить церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. По словам Антонова, российской стороне понятна такая реакция «в силу той русофобии, которая развернута сегодня в Соединенных Штатах Америки».