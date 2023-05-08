Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
В Техасе автомобиль наехал на группу людей у центра для мигрантов Общество, 01:32
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы Политика, 01:22
Умер генерал Гари Прадо Сальмон, чей отряд захватил Че Гевару в Боливии Политика, 01:10
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Майами «Формулы-1» Спорт, 00:57
Посольство Украины в ФРГ не будет возлагать цветы к советским мемориалам Политика, 00:34
Представитель Эрдогана заявил о «шансе» на продление зерновой сделки Политика, 00:33
Глава МЧС вылетел в Курган из-за ситуации с лесными пожарами Общество, 00:11
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Президент Чехии призвал Украину не спешить с началом контрнаступления Политика, 00:08
Пятое чемпионство подряд. Какие рекорды побил «Зенит» в РПЛ Спорт, 00:00
В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги Политика, 07 мая, 23:36
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 07 мая, 23:30
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 07 мая, 23:29
Власти Сербии начнут принимать у граждан нелегальное оружие Общество, 07 мая, 23:23
Кеннеди-младший заявил о причастности ЦРУ к убийству его дяди Политика, 07 мая, 23:23
Политика ,  
0 

Посольство Украины в ФРГ не будет возлагать цветы к советским мемориалам

Посольство Украины в Германии отказалось возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине

Посольство Украины в Германии объявило, что в этом году впервые не будет возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине в День памяти 8 мая и примирения всех жертв Второй мировой войны.

«Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и дипломаты посольства сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой в немецкой столице», — сообщили в диппредставительстве.

Вместо возложения венков к советским мемориалам Макеев вместе с государственным министром в МИД Германии Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером принесет цветы к центральному мемориалу памяти жертв войн и тирании. После этого украинский посол посетит здание Рейхстага.

В середине апреля посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что американские власти не разрешили диппредставительству России возложить венки к обелиску памяти советских и американских солдат в США. В прошлом году Соединенные Штаты также отказались проводить церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. По словам Антонова, российской стороне понятна такая реакция «в силу той русофобии, которая развернута сегодня в Соединенных Штатах Америки».

Теги
Германия посольство посольство Украины Берлин Вторая мировая война
Материалы по теме
Президент Эстонии отклонил законопроект о сносе советских памятников
Политика
Мэр Днепра заявил о демонтаже памятника создателю советских ВДВ Маргелову
Политика
Посольству России не разрешили возложить венки к мемориалу в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter