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Политика ,  
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Рижская дума перед 9 Мая решила убрать памятник Пушкину из центра города

Рижская дума поддержала идею о переносе памятника Пушкину перед 9 Мая
Памятник Пушкину находится в центре Риги. Часть депутатов предложили его снести, поскольку он может стать местом возложения цветов 9 Мая. Но Рижская дума пока решила подумать о переносе его в другое место
Памятник Александру Пушкину в Риге
Памятник Александру Пушкину в Риге (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

Коалиция Рижской думы поддержала идею переместить памятник Александру Пушкину, новое место для него определят позже, заявил руководитель бюро заместителя председателя думы Линды Озолы, передает Delfi.

Решить дело планируется «без неоправданных задержек». Сейчас монумент находится в парке Кронвалда в центре Риги. В прошлом году, в День независимости Латвии, памятник пострадал от вандалов — его облили краской.

С предложением снести монумент выступили некоторые депутаты из партии «Код для Риги». Они призвали сделать это побыстрее, поскольку памятник поэту может стать местом возложения цветов 9 Мая.

20 апреля сейм Латвии принял закон о запрете празднования Дня Победы. Годом ранее 9 Мая в стране объявляли Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших во время боевых действий на Украине.

В августе прошлого года в рижском парке Победы снесли памятник воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков. Российский Следственный комитет возбудил из-за этого уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

«Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», — заявили в СК.

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Рига Латвия Александр Пушкин снос памятника
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