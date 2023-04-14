Посольству России не разрешили возложить венки к мемориалу в США

Американские власти не разрешили посольству России возложить венки к обелиску памяти советских и американских солдат в США, заявил в четверг посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В прошлом году нам отказали, в этом году нам отказали так же. Мы не можем возложить цветы, венки к обелиску памяти советских и американских солдат», — сказал он в эфире Первого канала.

В прошлом году Антонов рассказывал, что США отказались проводить церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. «Чисто формально это [решение приняло] Арлингтонское кладбище, но четко было сказано о том, что по рекомендации Госдепартамента», — рассказал он. По словам дипломата, российской стороне понятна такая реакция «в силу той русофобии, которая развернута сегодня в Соединенных Штатах Америки».

Войска союзников встретились недалеко от города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года. В результате остатки германской армии были расколоты на две части. Мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном был открыт в апреле 1995 года — в 50-ю годовщину этого события.

На бронзовой плите мемориала выгравированы советские и американские солдаты, жмущие друг другу руки, и текст на английском и русском языках: «Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года». Каждый год 25 апреля на этом месте проходит торжественная церемония возложения венков к мемориальной доске.