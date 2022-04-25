Антонов сообщил об отмене в США церемонии в память о встрече на Эльбе
США отказались проводить в этом году церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, сообщил в эфире «Россия 1» российский посол Анатолий Антонов.
«Чисто формально это [решение приняло] Арлингтонское кладбище, но четко было сказано о том, что по рекомендации Госдепартамента», — рассказал он. По словам дипломата, российской стороне понятна такая реакция «в силу той русофобии, которая развернута сегодня в Соединенных Штатах Америки».
Войска союзников встретились недалеко от города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года. В результате остатки германской армии были расколоты на две части.
Мемориал «Дух Эльбы» на Арлинтонгском кладбище под Вашингтоном был открыт в апреле 1995 года — в 50-ю годовщину этого события. На бронзовой плите выгравированы советские и американские солдаты, жмущие друг другу руки, и текст на английском и русском языках: «Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года».Каждый год 25 апреля на этом месте проходит торжественная церемония возложения венков к мемориальной доске.