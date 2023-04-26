АвтоВАЗ пообещал представить еще не сертифицированные в Китае машины

Глава АвтоВАЗа Соколов: будут представлены китайские машины до их сертификации в КНР

Соколов в феврале предупреждал о риске увеличения доли китайских машин в России до 40%, но теперь анонсировал показ автомобилей из КНР до их сертификации на родине. Он согласился, что это принцип «не можешь победить — возглавь»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Китайские автомобили представят на АвтоВАЗе, который займется их сборкой раньше, чем они получат сертификацию у себя в стране, заявил в эфире РБК президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«А сертификация — это очень длительный процесс, примерно он составляет девять месяцев. Это как родить ребенка. И поэтому наши ближайшие планы, как я уже анонсировал, будут связаны с открытием, запуском конвейера в Санкт-Петербурге на полях Петербургского экономического форума», — добавил он.

Журналистка спросила у Соколова: «Это из серии «не можешь победить — возглавь»?». Она поинтересовалась, действительно ли АвтоВАЗ намерен вместо конкуренции с китайскими автопроизводителями собирать их модели автомобилей.

«Вы абсолютно правы, попали в десятку. И действительно, это наш ответ, как сейчас говорят, асимметричный ответ», — ответил Соколов, отметив, что компания нашла трех партнеров среди лучших производителей на автомобильном рынке Китая.

В конце февраля руководитель АвтоВАЗа указал, что продажи автомобилей в России с середины февраля начали падать, траектория восстановления продаж слабая. Он тогда предрек, что такая ситуация грозит увеличением доли китайских автомобилей на рынке до 40%.

Доля автомобилей китайского производства стала стабильно расти после ухода западных компаний. По данным «Автостата», в прошлом декабре китайские автомобильные компании впервые стали лидерами продаж, с 12 по 18 число этого месяца на них пришлось 34,8% от общего числа. При этом в начале 2022-го доля китайских машин на российском рынке не поднималась выше 10%.