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Чернышенко сообщил о бесплатных посылках до 10 кг для участников операции

Чернышенко: посылки до 10 кг для военных России на Украине с начала мая приходят бесплатно
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Посылки до 10 кг для российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, с начала мая доставляются бесплатно. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 килограммов для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года», — сказал Чернышенко (цитата по «РИА Новости»).

Чернышенко уточнил, что соответствующие указания переданы во все почтовые отделения страны, включая новые регионы — Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР. Число посылок до 10 кг, которое может отправить один человек, не ограничено.

Сейчас отправить посылку до 10 кг без услуги переупаковки стоит 90 руб.

5 декабря 2022 года Минобороны запустило доставку писем и посылок в зону спецоперации. «Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение «Почты России» по адресу: 103400, город Москва-400, номер воинской части», — сказано в сообщении.

Узнать адреса воинских частей можно у самих военных или в военных комиссариатах, добавили в ведомстве.

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2 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности в День Победы. Он добавил, что специальная военная операция «направлена на то, чтобы в корне исключить угрозу» для России.

Теги
«Почта России» Военная операция на Украине посылка
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