Минобороны запустило доставку писем и посылок в зону спецоперации

Ведомство сообщило адрес, по которому родственники военных смогут направлять письма и посылки, а также пообещало обеспечить военнослужащих конвертами и письменными принадлежностями

Фото: Александр Река / ТАСС

Российское Минобороны запускает доставку писем и посылок в зону спецоперации на Украине, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение «Почты России» по адресу: 103400, город Москва-400, номер воинской части», — сказано в сообщении.

Узнать адреса воинских частей можно у самих военных или в военных комиссариатах, уточняет ведомство. Военнослужащим для написания и отправки почты предоставят конверты и письменные принадлежности.

«Фонтанка» в конце ноября написала о том, как ее журналисты попытались направить посылку военному на передовую, используя систему военно-полевой почты российской армии.

Издание указало, что посылка «шла к конкретному бойцу на передовой» два месяца, а отправлять ее пришлось дважды. Сначала редакция направила его через отделение «Почты России» по инструкции фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Главного управления связи Генштаба. Посылка пришла из Санкт-Петербурга в Лугу (Ленинградская область), где находится воинская часть. Однако военный почтальон так и не забрал отправление для адресата, и в итоге «Почта России» направила посылку назад в Петербург.

После этого редакция связалась с ФПС. Там попросили конкретные данные по военному — получателю посылки и сказали снова отправить ее по тому же адресу, поскольку теперь отправление должны были забрать. «Почта России» после повторной отправки действительно прислала уведомление о получении посылки в Луге — но это был представитель воинской части, а не сам военный. Получил ли он отправление, осталось неясно.

Одновременно редакция решила отправить другую посылку с волонтерами, и она прибыла к адресату спустя несколько суток.