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Минобороны сообщило об уничтожении склада вооружений украинской бригады

Минобороны: артиллеристы «Днепра» уничтожили склад вооружения украинской бригады

Артиллеристы уничтожили склад оружия украинской бригады, рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.

«Уничтожен склад хранения вооружения и ремонтных комплектов, предназначенных для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники 124-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины», — уточнил Рулев.

Он добавил, что артиллеристы группировки также уничтожили военную технику украинских военных в районе населенных пунктов Антоновки, Зеленовки, Тягинки и Наднепрянского в Херсонской области. Это «самоходная артиллерийская установка «Акация», система спутниковой связи и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и минометные расчеты.

26 апреля Рулев сообщал, что артиллеристы «Днепра» на херсонском направлении убили 15 украинских военных и уничтожили склад с имуществом ВСУ, а также три быстроходные лодки и боеприпасы.

18 апреля пресс-служба Кремля сообщала о поездке президента Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр» и штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Эти визиты заранее не готовились, отметили в администрации главы государства. Путин попросил доложить ему о ситуации на запорожском и херсонском направлениях.

Минобороны сообщило об уничтожении склада вооружений украинской бригады
Минобороны сообщило об уничтожении склада вооружений украинской бригады

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