Артиллеристы группировки Вооруженных сил России «Днепр» на херсонском направлении убили 15 украинских военных и уничтожили склад с имуществом ВСУ, а также три быстроходные лодки и боеприпасы. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Днепра» Алексей Рулев, передает «РИА Новости».

«Артиллерийскими подразделениями группировки «Днепр» нанесено огневое поражение по складу хранения материальных средств, вооружения и военной техники ВСУ», — добавил Рулев.

22 апреля Минобороны сообщало об уничтожении склада Вооруженных сил Украины с 600 снарядами РСЗО в ЛНР силами российской авиации группировки «Юг». На марьинском направлении российские военные, по словам начальника пресс-центра «Юга» Ивана Бигмы, подавили пункты временной дислокации артиллерийской бригады ВСУ.

18 апреля пресс-служба Кремля сообщила о поездке Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Эти визиты заранее не готовились, отметили в Кремле. Путин попросил доложить ему о ситуации на запорожском и херсонском направлениях.\