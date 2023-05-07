Канада заменит портрет Елизаветы II изображением Карла III на купюрах

На купюрах номиналом в 20 канадских долларов вместо портрета умершей королевы Великобритании Елизаветы II появится изображение короля Карла III. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает CBC.

Премьер сообщил, что поручил Банку Канады обновить купюру. Изображение Елизаветы II также исчезнет с аверса канадских монет — заменить его на портрет Карла III должен Королевский канадский монетный двор, сказал Трюдо. Монеты в стране обновят впервые за 70 лет.

В Канаде в обращении находятся купюры номиналом в 5, 10, 20 50 и 100 канадских долларов. На купюре в пять долларов изображен седьмой премьер-министр страны Уилфрид Лорье, а на десятидолларовой купюре — первый премьер Джон Макдональд. На купюре номиналом в 50 долларов размещен портрет Уильяма Лайона Маккензи Кинга — десятого главы канадского правительства, а на 100-долларовой — восьмого премьера Роберта Бордена.

Изображение Елизаветы II на канадских банкотах впервые появилось в 1935 году, когда королева еще была восьмилетней принцессой. Чеканить ее портрет на монетах начали в 1953 году после коронации. На купюрах лицо Елизаветы II появилось в 1954 году, однако позднее на части из них его заменили портретами канадских премьер-министров.

В Канаде действует федеративная конституционная монархия с парламентской системой правления. Она входит в состав Содружества наций и формальным главой страны является монарх Великобритании.