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Коронация короля Великобритании Карла III. Фоторепортаж

Лучшие моменты с коронация короля Великобритании Карла III
В Великобритании короновали нового монарха — Карла III. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Как проходят торжества — в фоторепортаже РБК
Коронация короля Великобритании Карла III. Фоторепортаж

Чтобы увидеть больше фото, нажмите на изображение.

Карл III наследовал своей матери Елизавете II, которая умерла осенью 2022 года. Она находилась на престоле рекордно долго — 70 лет, и все эти годы ее сын провел в статусе наследника. Подробно о биографии нового короля читайте в материале — «Да здравствует король: биография Карла III в 12 фотографиях».

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Персоны
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Алексей Павлов
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Карл III Виндзор фото

Карл III Виндзор

Король Великобритании

14 ноября 1948 года
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