Коронация короля Великобритании Карла III. Фоторепортаж

Торжественный день начался с того, что Карл вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой, отправились из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. Путь они проделали в карете «Бриллиантовый юбилей» — экипаж был создан в 2012 году к 60-летию правления Елизаветы II. Краткий гид по коронационным торжествам в Великобритании читайте по этой ссылке.