Коронация короля Великобритании Карла III. Фоторепортаж
Торжественный день начался с того, что Карл вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой, отправились из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. Путь они проделали в карете «Бриллиантовый юбилей» — экипаж был создан в 2012 году к 60-летию правления Елизаветы II. Краткий гид по коронационным торжествам в Великобритании читайте по этой ссылке.
Толпа на Трафальгарской площади в Лондоне
До смерти королевы Елизаветы II ее сын был известен в России как принц Чарльз. После того, как он стал королем, его называют Карлом III. Почему так получилось — читайте в материале РБК Life по этой ссылке.
Сын Карла III принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и детьми принцессой Шарлоттой и принцем Луи в Вестминстерском аббатстве. Уильям теперь первый в очереди на британский трон
Среди гостей были президент Франции Эмманюэль Макрон с женой Брижит. Всего на церемонию приглашены около 2 тыс. гостей. На коронации Елизаветы II в 1953 году приглашенных было значительно больше — более 8 тыс. человек
США представляла первая леди Джилл Байден. Она прибыла на церемонию вместе с внучкой Финнеган
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Люди в ожидании королевской процессии на улице Мэлл в Лондоне
Король Великобритании Карл III в Вестминстерском аббатстве. Все коронации британских монархов проходят там с XI века. Как проходили прошлые коронации с начала XX века, которые запечатлели фотографы — смотрите в подборке РБК по этой ссылке
Генерал сэр Гордон Мессенджер, губернатор Лондонского Тауэра, несет корону Св. Эдуарда, которой будет коронован Карл III
Прибытие королевы-консорта Камиллы в Вестминстерское аббатство
На улицы Лондона вышли не только поклонники королевской семьи, но и протестующие. Надпись на плакате: «Долой монархию»
Младший сын короля принц Гарри занял место среди гостей в третьем ряду. Первые ряды на церемонии по традиции отведены членам королевской семьи. Жена принца Гарри Меган Маркл осталась дома с детьми
В церемонии принял участие премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Карл III и Камилла готовятся к коронации
Сперва монарху передали Библию, чтобы напомнить, что он «призван править с чистой совестью в глазах Бога»
Церемонию транслировали на уличные экраны
Карла III короновал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
Корона Св. Эдуарда выполнена из золота и украшена 400 драгоценными камнями, она была сделана к коронации Карла II в 1661 году
Следом за Карлом короновали его жену Камиллу. Ей была предназначена корона королевы Марии — она появилась в 1911 году. Коронация супруги короля — часть общей церемонии. А вот мужей правящих королев в Британии не коронуют, поэтому отец Карла III Филипп носил титул герцога Эдинбургского
Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла
Почетная артиллерийская рота в Лондонском Тауэре произвела салют из 62 орудий в честь коронации
Карл III с королевскими регалиями выходит из Вестминстерского аббатства
Трубачи из оркестра Дворцовой кавалерии
Карл III и Камилла покинули Вестминстерское аббатство и отправились в Букингемский дворец уже в другой, золотой карете
Золотая карета была создана в 1760 году и используется на всех коронациях с 1831 года, когда на престол взошел Вильгельм IV
Шуточные банкноты с изображением короля Карла III
Люди в ожидании прохода на улицу Мэлл, ведущую к Букингемскому дворцу, после церемонии коронации
Военные в Вестминстере оказывают помощь потерявшему сознание товарищу
Официальные субботние торжества завершились пролетом пилотажной группы Королевских ВВС над улицей Мэлл
За пролетом ВВС с балкона наблюдали король Карл III и королева Камилла, а также другие члены семьи. Слева направо: принц Эдвард, герцог Эдинбургский, Софи, герцогиня Эдинбургская, принцесса Анна, принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и детьми принцессой Шарлоттой и принцем Луи, в центре второй слева — еще один сын Уильяма и Кейт, принц Джордж
Надпись на вывеске — «Боже, храни короля».
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Карл III наследовал своей матери Елизавете II, которая умерла осенью 2022 года. Она находилась на престоле рекордно долго — 70 лет, и все эти годы ее сын провел в статусе наследника. Подробно о биографии нового короля читайте в материале — «Да здравствует король: биография Карла III в 12 фотографиях».