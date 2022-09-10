В Канаде провозгласят королем Карла III

Церемония провозглашения восшествия на престол британского короля Карла III в качестве нового суверена Канады состоится утром 10 сентября в резиденции генерал-губернатора Ридо-холл в Оттаве, сообщает CBC.

В Канаде действует федеративная конституционная монархия с парламентской системой правления. Она входит в состав Содружества наций и формальным главой страны является монарх Великобритании.

Несмотря на то, что принц Чарльз автоматически стал королем Канады после смерти королевы Елизаветы II, Канада примет специальную прокламацию. Во время церемонии генерал-губернатор Мэри Саймон объявит о смерти королевы и восшествии на престол нового суверена.

Помимо этого, канадское правительство должно объявить о днях траура по Елизавете II. Однако, как отмечает CBC, срок не будет таким большим, как в Великобритании.

Британская королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском Балморале. На третий день после смерти ее тело перевезут в Букингемский дворец. Еще через три дня гроб отправят в здание британского парламента. Он пробудет там трое суток, чтобы все желающие могли прийти и проститься с монархом. Общенациональный траур продлится неделю после похорон.

Престол займет сын Елизаветы — принц Чарльз. Официально он станет королем Карлом III 10 сентября.