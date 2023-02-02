В Австралии решили не заменять Елизавету II королем Карлом III на купюрах

Вместо портрета монарха на банкноте появится изображение, отражающее культуру и историю австралийских аборигенов

Фото: Reserve Bank Of Australia / XinHua / Global Look Press

Портрет скончавшейся в 2022 году Елизаветы II исчезнет с австралийской банкноты в $5 и не будет заменен изображением ее сына Карла III, унаследовавшего вместе с британским престолом и титул короля Австралии. Вместо портрета монарха на банкноте появится изображение, отражающее культуру и историю австралийских аборигенов, говорится в сообщении Резервного банка Австралии (РБА).

Пятидолларовая купюра — последняя австралийская банкнота, на которой можно увидеть портрет Елизаветы II, который начали размещать на деньгах этой страны еще в 1953 году, когда в Австралии еще ходили не доллары, а фунты. В середине 1960-х годов портрет королевы появился на первой в Австралии долларовой банкноте, а в начале 1990-х — на новой, первой в истории страны пластиковой банкноте в $5. В 2016 году «пятерка» сменила дизайн, но портрет королевы на ней остался.

Елизавета II не покинет кошельки австралийцев еще долго. В сообщении РБА отмечается, что на разработку дизайна новой пятидолларовой банкноты уйдет несколько лет и все эти годы в обращение продолжат выпускать купюру нынешнего образца. И даже после выпуска новой «пятерки» она останется законным платежным средством.

В декабре 2022 года Банк Англии показал, как будут выглядеть банкноты с портретом Карла III, которые выпустят в обращение в середине 2024 года. Новые пластиковые банкноты номиналом £5, £10, £20 и £50 сохранят дизайн тех, которые используются сейчас, за одним исключением — вместо портрета Елизаветы II на их лицевой стороне появятся портрет ее сына и вензель нового монарха.

Портрет Елизаветы II пока остается и на австралийских монетах. Чеканку монет с портретом Карла III планируется начать в 2023 году, однако старые монеты будут изыматься из обращения лишь по мере износа. В Британии первые монеты с изображением Карла III были выпущены в декабре 2022 года.

Коронация нового монарха намечена на май 2023 года, и первые банкноты с его портретом появятся в обращении уже после того, как он официально станет королем.