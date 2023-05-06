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В поселке Свердловской области сгорели два склада из-за лесного пожара

В свердловском поселке, откуда начали эвакуацию, сгорели два склада

В поселке Первомайский Свердловской области сгорели два склада, пожарным удалось не допустить распространения огня на три складских строения, сообщает МЧС в телеграм-канале.

«На текущий момент уничтожены огнем 2 склада на площади 960 м.кв. Огнеборцы продолжают принимать все меры для скорейшей локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что вечером загорелись складские помещения, огонь на них перекинулся с горящего леса. По данным ТАСС и «Интерфакс», пожар произошел на складе с порохом.

Глава Режевского городского округа Иван Карташов объявил об эвакуации жителей Первомайского. На территории городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию с пожарами в регионе. Он напомнил, что перед праздниками жителей попросили не ходить в лес и не разжигать костры. «Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит», — заявил он. По его словам, огнем охвачено 20 тыс. га. Власти запросили федеральную помощь.

Материал дополняется

Авторы
Елена Чернышова
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