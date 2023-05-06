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Участников протеста «Не мой король» арестовали в день коронации Карла III

Полиция Лондона арестовала протестующих против монархии в день коронации Карла III
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Полиция Лондона арестовала лидера антимонархической группы «Республика» Грэма Смита и еще шестерых человек, которые устроили акцию протеста Not My King («Не мой король») недалеко от Вестминстерского аббатства, где проходила коронация короля и королевы Великобритании Карла III и Камиллы, сообщает The Washington Post.

Всего, по данным газеты, в протестах в этот день приняли участие «тысячи человек». Они шли с плакатами и выкрикивали лозунг «Не мой король», а на пути им встретились сторонники монархии, которые в ответ кричали: «Это мой король».

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Четырех человек задержали недалеко от Трафальгарской площади «по подозрению в заговоре с целью причинения вреда обществу», еще троих задержали возле Арки Веллингтона, напротив Букингемского дворца, «по подозрению в хранении предметов, способных причинить ущерб».

Перед своим задержанием Смит заявил в интервью The Washington Post, что для многих британцев королева Елизавета II, умершая в сентябре 2022 года, «была монархией, а монархия — королевой». Но ее сын, король Карл III, «ничего из этого не унаследовал», так что его восшествие на престол может стать поворотным моментом для антимонархического движения, добавил Смит.

Королева Елизавета II занимала британский престол 70 лет.

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Карла III короновали 6 мая — он стал королем Великобритании и Северной Ирландии. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на нее были приглашены около 3 тыс. гостей. Празднования продолжатся 7 и 8 мая. В частности, на следующий день после коронации в Виндзорском замке состоится концерт с участием мировых звезд.

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Великобритания Лондон Карл III коронация Вестминстерское аббатство протесты монархия
Карл III Виндзор фото

Карл III Виндзор

Король Великобритании

14 ноября 1948 года
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