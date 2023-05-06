Власти Крыма сообщили о работе ПВО

На севере Крыма сработала система противовоздушной обороны, сообщил советник главы региона Олег Крючков в телеграм-канале.

«Жертв и разрушений нет», — написал он.

Ранее в местных телеграм-каналах, в частности «ЧП Крым», появилась информация о «громких хлопках», о них сообщали очевидцы из Джанкоя и Красногвардейского района. Позже канал опубликовал видео, на котором виден поднимающийся дым.

3 мая силы ПВО сбили над Крымом два ударных беспилотника, сообщал Крючков.

В регионе с 19 октября прошлого года действует средний уровень реагирования. Также в Крыму запрещено использовать беспилотники.

В середине апреля глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на полуострове не будет массовых мероприятий, посвященных 1 Мая и Дню Победы — демонстраций, военных парадов и шествия «Бессмертного полка». Он объяснил, что решение принято по соображениям безопасности.