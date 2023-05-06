Telegraph узнал о запрете принцу Гарри надеть военную форму на коронацию

Принцу Гарри не разрешили надеть военную форму на коронацию Карла III. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свой источник.

Принцу Гарри, который десять лет прослужил в армии и дважды воевал в Афганистане, не разрешили надеть военную форму, поскольку он не является действующим членом королевской семьи, рассказал собеседник издания.

Источник газеты добавил, что принц не высказал пожеланий по поводу своего внешнего вида для коронации, но выразил готовность надеть все, что от него потребуют. Принц Гарри будет одет в «визитку» (morning suit) — сюртук, у которого полы расходятся спереди и закругляются сзади. Визитку надевают лишь по исключительным случаям, в том числе церемониальным политическим мероприятиям. При этом принц может носить свои военные медали.

В 13:00 в Вестминстерском аббатстве начнется коронация Карла III. Формально он вступил на престол еще в сентябре 2022 года после того, как его мать, королева Елизавета II, умерла. После коронации он станет не только главой государства, но и помазанником Божьим и даст клятву защищать законы страны и Англиканскую церковь.

Коронация Карла III станет 40-й по счету, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве (открыл счет Вильгельм Завоеватель, который был коронован там в 1066 году) и первой для Британии почти за 70 лет (со 2 июня 1953 года, когда корону возложили на Елизавету II).

При этом на церемонии будет использоваться историческое кресло (трон) Святого Эдуарда, которое было изготовлено 700 лет назад и впервые использовалось для коронации короля Эдуарда II в 1308 году.