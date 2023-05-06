СК оценит действия депутата Украины после драки с делегатом России

Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителя Украины на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), где между ним и делегатом из России произошла драка. Об этом говорится в телеграм-канале СК.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст юридическую оценку противоправным действиям в отношении российского гражданина», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой перед камерами в рамках саммита ПАЧЭС. К ней за спину зашел представитель украинской делегации и развернул украинский флаг. Увидевший это сотрудник международного управления Госдумы Валерий Ставицкий вырвал флаг и стал уходить, после чего делегат Украины несколько раз ударил его.

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В результате инцидента российского делегата госпитализировали, ему оказали консульскую и медицинскую помощь. «Выражаем надежду, что виновные понесут заслуженное наказание», — заявили в российском посольстве в Турции.

Тимофеева заявила, что Ставицкий хорошо себя чувствует и находится под контролем врачей. Она добавила, что в российской делегации посчитали, что, если уйдут с саммита, на нем не будет выражена позиция России. «А позиция России должна звучать очень громко. И никто не вправе разговаривать по-другому с великой державой», — подчеркнула Тимофеева.