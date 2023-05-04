Российского делегата госпитализировали после драки с украинцем в Анкаре
В кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре произошла драка между российским и украинским представителями, после которой делегат от России был доставлен в больницу. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба посольства России в Анкаре.
Украинские представители пытались сорвать выступление российской делегации дважды, утверждают в посольстве. В первый раз это произошло на заседании спикеров парламентов стран, когда выступала глава российской делегации, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.
Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп пытался не дать сорвать выступление Тимофеевой и хотел удалить из зала заседаний участников акции. После этого Тимофеева продолжила свое выступление, заявили в посольстве.
«Во время телеэфира Ольги Тимофеевой по итогам мероприятия украинские представители вновь попытались устроить провокацию. В итоге на члена российской делегации, попытавшегося воспрепятствовать этому, было совершено нападение», — сказано в сообщении.
На кадрах видно, как мужчина выхватывает украинский флаг из рук представителя делегации Киева. После этого украинский делегат догоняет россиянина и бьет его, затем их разнимают.
В результате российского представителя доставили в больницу, сейчас его обследуют врачи. Российские дипломаты обратили внимание властей Турции на ситуацию. «Выражаем надежду, что виновные понесут заслуженное наказание», — добавили в дипмиссии.
О драке делегатов России и Украины на саммите ПАЧЭС 4 мая сообщила телеведущая Ольга Скабеева. Журналистка опубликовала видеозапись, на которой запечетлено выступление Тимофеевой перед камерами. На кадрах видно, как за спину парламентарию заходит представитель делегации Украины и разворачивает украинский флаг. Увидевший это сотрудник международного управления Госдумы подходит к нему, вырывает флаг и пытается его унести. В ответ делегат Украины ударил российского представителя.
Сама Скабеева говорила, что второй инцидент случился, когда Тимофеева рассказывала журналистам о конфликте российской и украинской делегаций в зале заседаний на саммите. Украинские представители, по словам ведущей, вывесили свой флаг и начали выкрикивать оскорбительные лозунги.
ПАЧЭС была создана в 1993 году, в ее состав входят делегации парламентов 13 стран — членов Организации Черноморского экономического сотрудничества: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины.
В конце 2022 года Россия решила не платить взносы в международную организацию, потому что Украина попыталась сорвать декабрьское заседание Генассамблеи ПАЧЭС.