Депутат сообщила о состоянии делегата России после драки с украинцем

Участник делегации России Валерий Ставицкий на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре чувствует себя хорошо после драки с представителем украинской делегации. Об этом сообщает глава делегации России в ПАЧЭС Ольга Тимофеева, ее слова приводит «РИА Новости».

«Что касается нас и Валерия Ставицкого, он чувствует себя хорошо, под контролем врачей в настоящее время находится в гостинице», — сказала Тимофеева. Она также отметила, что российская делегация останется на саммите. «Мы посчитали, что, если мы уйдем, не будет позиции России. А позиция России должна звучать очень громко. И никто не вправе разговаривать по-другому с великой державой», — добавила глава делегации.

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4 мая в кулуарах саммита ПАЧЭС в Анкаре произошла драка между делегатами России и Украины. Инцидент произошел во время выступления главы российской делегации Тимофеевой перед камерами. За спину к ней зашел представитель украинской делегации и развернул флаг своей страны. Ставицкий подошел к делегату, вырвал флаг и попытался унести, после чего тот его ударил. В связи со случившимся Тимофеева заявила, что организация ПАЧЭС «сегодня находится в жесточайшем кризисе».