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Москалькова заявила о более 30 найденных без вести пропавших на Украине

Москалькова: при помощи украинского омбудсмена удалось найти более 30 пропавших без вести

Более 30 пропавших без вести были найдены совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, сообщила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова в интервью «Первому каналу».

«Мы работаем с уполномоченным по правам человека Верховной рады, и несколько встреч, которые у нас состоялись, в результате которых мы обменялись списками без вести пропавших, попавших в плен, детей и гражданских лиц, которые хотели бы воссоединиться со своими семьями», — заявила Москалькова. Она отметила, что диалог с Лубинцом «непростой, но он дал свои результаты».

Москалькова добавила, что «по сообщению украинской стороны, мы нашли более 30 людей без вести пропавших, 34 ребенка воссоединились со своими родителями».

Также уполномоченный по правам человека сказала, что Украина при обмене пленных отказывается брать простых солдат, требуя тех, кого Россия не готова вернуть. По ее словам, в отношении тех, кого требует Киев, в России ведутся следственные действия — они были либо командирами, либо активными участниками боевых действий.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва делает все, чтобы попавшие в плен российские военные вернулись домой. Источник РБК рассказал, что Россия не согласится на обмен «всех на всех», поскольку в стране гораздо больше украинских военнопленных, чем на Украине российских.

Теги
Татьяна Москалькова омбудсмен Украина пропавшие без вести Дети
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