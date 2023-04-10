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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова заявила, что вернувшихся пленных после лечения отправят домой

Москалькова: вернувшиеся из плена российские военные после лечения отправятся домой
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Вернувшиеся из плена 10 апреля российские военные после реабилитации отправятся домой, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в телеграм-канале.

10 апреля в результате обмена между Москвой и Киевом из украинского плена вернулись 106 военнослужащих. В плену им грозила «смертельная опасность», заявило российское Минобороны. Военных доставят в Москву для лечения и реабилитации, им окажут психологическую помощь.

Украинская сторона вернула 100 бойцов — военных, моряков, пограничников и представителей Национальной гвардии, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

Предыдущий обмен между Россией и Украиной состоялся в начале марта. Тогда Москва вернула из плена 90 военных, Киев — 130. По словам Москальковой, изначально планировался обмен по формуле «160 на 160», но украинская сторона согласилась обменять только 90 человек.

Теги
Татьяна Москалькова обмен пленными Украина
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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