Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшениях позиций российских военных на марьинском, авдеевском и дзержинском направлениях. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

3 мая начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что авиация уничтожила место скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.

Также в результате контрбатарейной борьбы артиллеристы «Юга» уничтожили 122-мм гаубицу Д-30 в Марьинском районе. Авдеевка находится в 9 км от северной окраины Донецка, город контролируется Украиной.

В конце марта Пушилин также говорил, что российские военные улучшили позиции на авдеевском направлении, а положение ВСУ он оценил как «критическое».