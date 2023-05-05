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Еще в трех российских регионах запретили запускать беспилотники

В Кузбассе, Карелии и Башкирии ввели запрет на запуск беспилотников
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

В Кемеровской области ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, он начнет действовать с 6 мая и продлится «до особого распоряжения», сообщили в пресс-службе правительства региона.

«С 10 мая исключение сделано только для беспилотных воздушных судов, используемых органами власти в установленным порядке», — уточнили там.

Запретить запуск беспилотников также решили в Карелии и Башкирии. В Карелии ограничение вступило в силу 5 мая, в Башкирии — 4 мая. В обоих регионах оно будет действовать до снятия режима базовой готовности, который ввели в октябре 2022 года.

Ранее запрет на беспилотники ввели в Амурской области, где он будет действовать с 6 по 9 мая, и на Алтае (c 5 по 10 мая).

Всего ограничения на запуск дронов действуют более чем в 40 регионах. В некоторых из них запрет установили после недавней атаки двух беспилотников на кремлевскую резиденцию президента, в которой власти обвинили Украину. Киев свою причастность отрицает.

За нарушение запрета на использование беспилотников гражданам может грозить штраф до 50 тыс. руб. (по ст. 11.4 КоАП) или лишение свободы до семи лет в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека (по ст. 271.1 УК).

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Еще в трех российских регионах запретили запускать беспилотники
Еще в трех российских регионах запретили запускать беспилотники

Теги
Кузбасс Кемеровская область Карелия Башкирия беспилотники
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