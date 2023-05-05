Два региона запретили запускать беспилотники на время майских праздников

В Приамурье и на Алтае ввели временный запрет на запуски беспилотников

Фото: Brian Cahn / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В Амурской области с 6 по 9 мая вводится запрет на запуски беспилотников. Об этом сообщается на сайте правительства региона, постановление подписал губернатор Василий Орлов.

На Алтае такой же запрет будет действовать c 5 по 10 мая. «Исключение составят беспилотники, используемые органами государственной власти и местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями в рамках возложенных на них функций», — уточнил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в телеграм-канале.

Запрет на использование беспилотников ввели уже в более чем 40 регионах. В некоторых регионах это ограничение стало действовать с 2022 года, в других — после недавней атаки двух беспилотников на кремлевскую резиденцию президента, в которой власти обвинили Украину. В результате никто не пострадал, президент Владимир Путин в этот момент находился в другом месте.

В Кремле расценили случившееся как теракт и покушение на президента и заявили, что за атакой стоит Украина, цели которой «диктуются из Вашингтона». Киев и Вашингтон свою причастность к атаке опровергают.

За нарушение запрета на использование беспилотников гражданам может грозить штраф до 50 тыс. руб. (по ст. 11.4 КоАП) или лишение свободы до семи лет в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека (по ст. 271.1 УК).