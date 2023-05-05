Власти Запорожской области рассказали, кого переселят в первую очередь

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Из 18 населенных пунктов Запорожской области в первую очередь переселят детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов лечебных учреждений, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. Их перевезут «вглубь области», уточнил он.

Речь идет о жителях Тимошовки, Смирновки, Тарасовки, Орлянского, Молочанска, Куйбышево, Пришиба, Токмака, Малой Белозерки, Васильевки, Великой Белозерки, Днепрорудного, Михайловки, Каменки-Днепровской, Энергодара, Пологи, Конских Раздоров и Розовки.

По словам Балицкого, такое решение было принято из-за того, что «за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения».

3 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о начале наступления украинских войск южнее города Орехов (город в Пологовском районе, расположен на левом берегу реки Конки — левого притока Днепра). ВСУ тогда провели разведку боем в районе села Работино, но в итоге, по его словам, отступили на исходные позиции.

На следующий день Рогов заявил, что украинская армия сосредоточила несколько десятков тысяч военных на передовой в Запорожской области. «Сил у них достаточно, чтобы проводить наступательные действия», — добавил он.