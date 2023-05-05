В Сербии задержали подозреваемого в подготовке теракта

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Сербская полиция совместно с Агентством безопасности и информации (BIA) задержали последователя радикального движения Армина Алибашича по подозрению в подготовке теракта, сообщает издание «Вечерне новости».

По данным издания, задержание произошло после публикации Алибашича в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), в которой он написал, что «иногда необходимо взять правосудие в свои руки». К посту была прикреплена фотография из тира.

В статье говорится, что Алибашич из города Нови-Пазар в прошлом году переехал в общину городского округа Белград Звездара. У него дома провели обыск.

Алибашич уже привлекал внимание правоохранительных органов. 13 января 2019 года его задержали недалеко от Нови-Пазара с винтовкой с оптическим прицелом в рюкзаке. При обыске у 21-летнего Алибашича обнаружили экстремистскую литературу, оружие, части взрывных устройств.

СМИ тогда связали задержание с предстоящим визитом президента России Владимира Путина в Сербию. Он приехал в Белград 17 января. В Сети решили, что Алибашич планировал покушение на российского президента. Однако источник «Sputnik Сербия» в силовых структурах страны сообщил, что действия задержанного не имели отношения к визиту Путина.

В Сербии за последние три дня произошло два массовых убийства. 3 мая 14-летний ученик одной из школ в Белграде устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, пострадали еще 16. В стране объявили трехдневный траур. В ночь на 5 мая другой нападавший расстрелял группу людей из автоматического оружия в селе Дубона и скрылся с места происшествия. Жертвами новой стрельбы стали восемь человек, еще 14 человек пострадали. Стрелка задержали.