В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Тревогу во всех трех регионах объявили около 6:50 мск. К 7:30 ее отменили.

Воздушную тревогу на Украине после начала российской военной операции объявляют регулярно, власти регионов сообщают о взрывах и работе ПВО. 1 мая сигналы тревоги звучали по всей стране.

Российское Минобороны не раз отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент Владимир Путин называл удары ответом на действия украинских властей, в частности на взрыв на Крымском мосту. Украинское руководство не подтверждало свою причастность к взрыву.