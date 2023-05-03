В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу в центральных и восточных регионах Украины объявили спустя несколько часов после сообщения российских властей о ночном ударе беспилотников по Кремлю. Киев свою причастность к инциденту отвергает

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Режим воздушной тревоги объявлен в Киеве, а также Киевской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные ресурсов по оповещению населения.

В Киеве тревога была отменена спустя 13 минут, однако в 16:46 (мск) объявлена вновь.

За несколько часов до этого пресс-служба Кремля сообщила о попытке Украины ночью 3 мая с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента. Беспилотники были выведены из строя, вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба, уточнили власти.

В Киеве причастность к инциденту опровергли. «У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент [Украины Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал атаку беспилотников на Кремль терактом и призвал признать «киевский режим» террористической организацией. «Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — заявил он.