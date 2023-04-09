Минобороны сообщило об уничтожении четырех групп украинских диверсантов

Минобороны: военные уничтожили до 60 украинских военных на херсонском направлении за сутки

Министерство обороны России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские военные пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом в ежедневной сводке сообщило российское Минобороны.

Одну диверсионно-разведывательную группу уничтожили в районе села Синьковка в Харьковской области, вторую — у поселка Новоселовское в Луганской народной республике, сообщили в ведомстве. Еще две ДРГ удалось уничтожить близ села Новоселка и поселка Владимировка в Донецкой народной республике.

Кроме того, за сутки военные нанесли удар по командному пункту оперативной группировки украинских войск «Харьков» около поселка Великий Бурлук в Харьковской области. Около городов Орехов Запорожской области и Угледар (ДНР) военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Около подконтрольного Киеву города Запорожье российские войска нанесли удары по хранилищу с 70 тыс. т топлива. Также за сутки военные сбили 14 украинских беспилотников.

Потери Киева на купянском направлении российское Минобороны оценило более чем в 35 военных. Там же ВСУ потеряли боевую бронированную машину и два автомобиля. На краснолиманском направлении, по оценке ведомства, украинские силы за сутки потеряли до 55 военных, боевую бронированную машину, автомобиль, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

На донецком направлении за день украинская сторона потеряла более 250 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, САУ «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-20, сообщили в ведомстве.

Кроме того, на запорожском и южнодонецком направлении Украина потеряла до 20 военных, боевую бронированную машину, САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30. На херсонском направлении российским подразделениям удалось уничтожить до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, САУ «Акация» и «Гвоздика» и пушку «Гиацинт-Б».