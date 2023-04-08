Полковник Зыбинский: военные нанесли удар по скоплению оружия ВСУ на купянском направлении

Российские военные нанесли удар по технике ВСУ на купянском направлении

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские военные ударили по скоплению военной техники ВСУ на купянском направлении с помощью РСЗО «Ураган». Об этом сообщило Минобороны со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

«На купянском направлении в районе населенного пункта Богуславка артиллерией группировки войск «Запад» нанесен групповой удар РСЗО «Ураган» <...> по скоплению вооружения и военной техники 92 ОМБР (92-я отдельная механизированная бригада. — РБК)», — заявил Зыбинский. Помимо «Урагана» использовалась система залпового огня «Торнадо-С».

Также Вооруженные силы Украины потеряли до 20 военных и пять единиц техники, среди которой один грузовик с боеприпасами.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщал, что российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу на южно-донецком направлении. Также военные сбили беспилотники «Валькирия» и «Фурия» с помощью расчетов зенитных ракетных комплексов «Стрела-10».

6 апреля российская артиллерия сорвала три попытки ротации украинских подразделений, говорил Зыбинский, а также уничтожила три диверсионно-разведывательные группы. Попытки ротации украинских войск, по словам Зыбинского, сорвали в окрестностях поселка Двуречное, сел Синьковка и Стельмаховка.