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Небензя счел смехотворными призывы лишить Россию права возглавить СБ ООН

Небензя: призывы лишить Россию председательства в Совбезе ООН в апреле смехотворны

Призывы отдельных стран лишить Россию права председательства в Совбезе ООН, которым она обладала в апреле, смехотворны. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя в интервью «РИА Новости».

«Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством и что наше председательство требуется передать кому-нибудь другому», — сказал он.

Дипломат добавил, что такие призывы «противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам».

В апреле Россия была председателем Совета Безопасности ООН. Она возглавляла орган в течение месяца. Председательство, согласно уставу ООН, ежемесячно переходит от одного члена Совбеза к другому, очередность определяется в английском алфавитном порядке.

К 31 марта ни один из членов Совбеза (пять постоянных и десять непостоянных) официально не призывал к бойкоту российского председательства.

При этом официальный представитель Госдепартамента США заявил РБК, что Россия может «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации, а также попытаться отвлечь внимание и оправдать свои действия на Украине». Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил РБК, что Россия из-за военных действий на Украине «продолжает нарушать Устав ООН и международное право и утратила всякое моральное и иное право заседать в Совете Безопасности ООН».

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В марте в американском журнале Time были опубликованы две статьи, посвященные грядущему председательству России в СБ. Соавтором одной из них выступил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, другой — экс-посол США в России Джон Хантсман (2017–2019 годы). Кислица поставил под сомнение само право России быть в составе СБ ООН и предложил трехэтапный план по исключению страны не только из СБ, но и из Генеральной Ассамблеи ООН. Хантсман же совместно с другими авторами призвал США «обойти» Россию и передать председательство в СБ от Мозамбика сразу к Швейцарии.

Исключить Россию из Совета Безопасности организации требовала Украина. Добиться исключения России из Совета Безопасности ООН хотели бы США, но Вашингтон не видит такой возможности, подчеркивали в Белом доме.

Российский МИД называл механизм исключения России из Совета Безопасности ООН нереализуемым, если «говорить о праве».

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