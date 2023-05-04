Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 87 (-0,58) Инвестиции, 16:59 Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 78,61 (-0,69) Инвестиции, 16:59
В SberCIB предсказали ₽1,8 трлн дивидендов российских компаний в мае-июле Инвестиции, 21:39
Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль Политика, 21:26
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
В Брянской области восстановили движение на подорванной железной дороге Политика, 20:44
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 20:39
Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Киеве Политика, 20:29
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Почему сейчас падает доллар: эксперты объяснили обвал ниже ₽78 Инвестиции, 20:24
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 20:23
Лауреата «Золотой маски» задержали за оправдание терроризма в спектакле Общество, 20:19
Российские теннисисты Хачанов и Рублев вышли в финал «Мастерса» в Мадриде Спорт, 20:10
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 19:55
В селе Успенка в Тюменской области загорелись 13 жилых домов Общество, 19:48
Какие регионы запретили использовать дроны и что грозит нарушителям Общество, 19:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль

Президент Венесуэлы Мадуро в разговоре с Путиным осудил атаку беспилотников на Кремль
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил вчерашнюю атаку беспилотников на Кремль, говорится на сайте российского президента.

«Николас Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России», — указано в сообщении.

Собеседники также обсудили двусторонние отношения и договорились развивать сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

Днем 3 мая пресс-служба Кремля сообщила о ночной атаке двух беспилотников на Кремль. Военные и спецслужбы вывели их из строя. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца рядом с флагштоком. Путина во время атаки в Кремле не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Москва обвинила в ударе Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения.

4 мая Песков заявил, что за произошедшим стоят США. «Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон», — сказал он. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ответил, что Соединенные Штаты не имеют к атаке никакого отношения.

Читайте на РБК Pro
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка
Уехали из России и добились успеха: 6 историй предпринимателей-эмигрантов
Теги
Николас Мадуро Венесуэла Владимир Путин Кремль беспилотники
Материалы по теме
Песков ответил на заявление Белого дома об атаке на Кремль
Политика
Разведка США не увидела данных для независимой оценки атаки на Кремль
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter