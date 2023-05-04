Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль

Николас Мадуро (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил вчерашнюю атаку беспилотников на Кремль, говорится на сайте российского президента.

«Николас Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России», — указано в сообщении.

Собеседники также обсудили двусторонние отношения и договорились развивать сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

Днем 3 мая пресс-служба Кремля сообщила о ночной атаке двух беспилотников на Кремль. Военные и спецслужбы вывели их из строя. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца рядом с флагштоком. Путина во время атаки в Кремле не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Москва обвинила в ударе Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения.

4 мая Песков заявил, что за произошедшим стоят США. «Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон», — сказал он. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ответил, что Соединенные Штаты не имеют к атаке никакого отношения.