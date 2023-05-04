Песков ответил на заявление Белого дома об атаке на Кремль

Песков о заявлении Белого дома об атаке на Кремль: мы сказали именно то, что хотели

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

В Кремле сказали то, что хотели сказать. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с «РИА Новости» заявление Белого дома об атаке беспилотников на кремлевскую резиденцию главы государства.

Ранее Песков сказал, что США, «безусловно», стоят за атакой. «Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон», — уверен он. Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после этого заявил о непричастности Вашингтона к случившемуся.

«Мы именно сказали то, что хотели», — заявил Песков, комментируя слова Кирби.

Пресс-служба Кремля сообщила о ночной атаке украинских беспилотников на Кремль накануне. Дроны вывели из строя. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один из аппаратов взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. Президента Владимира Путина в тот момент в Кремле не было, люди не пострадали.