У США всегда были данные, когда дело касалось отравления «новичком», заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отсутствие у Белого дома информации по атаке на Кремль.

«С «новичком» дела шли шустрее — Белый дом всегда «обладал данными». Горшочек перестал варить?» — написала Захарова в телеграм-канале.

В 2020 году США обвинили Россию в использовании отравляющего вещества «новичок» при попытке отравить оппозиционера Алексея Навального. В Москве причастность к отравлению отрицают.

Кроме того, в Вашингтоне обвиняют российские власти в отравлении «новичком» бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в британском городе Солсбери. Захарова называла бенефициарами отравления США и Великобританию.