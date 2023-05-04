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Захарова после заявления США об атаке на Кремль напомнила о «новичке»

Захарова — об отсутствии у США данных по атаке на Кремль: с «новичком» дела шли шустрее
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

У США всегда были данные, когда дело касалось отравления «новичком», заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отсутствие у Белого дома информации по атаке на Кремль.

«С «новичком» дела шли шустрее — Белый дом всегда «обладал данными». Горшочек перестал варить?» — написала Захарова в телеграм-канале.

В 2020 году США обвинили Россию в использовании отравляющего вещества «новичок» при попытке отравить оппозиционера Алексея Навального. В Москве причастность к отравлению отрицают.

Кроме того, в Вашингтоне обвиняют российские власти в отравлении «новичком» бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в британском городе Солсбери. Захарова называла бенефициарами отравления США и Великобританию.

Накануне российские власти сообщили, что в ночь на 3 мая Украина попыталась с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России. Дроны были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. В Кремле назвали произошедшее «спланированной террористической акцией». Киев свою причастность отрицает.

В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что не поощряют удары по территории России. «Мы пока не знаем, что случилось, мы не делаем каких-либо оценок», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Кремль США БПЛА новичок
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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