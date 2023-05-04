Захарова после заявления США об атаке на Кремль напомнила о «новичке»
У США всегда были данные, когда дело касалось отравления «новичком», заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отсутствие у Белого дома информации по атаке на Кремль.
«С «новичком» дела шли шустрее — Белый дом всегда «обладал данными». Горшочек перестал варить?» — написала Захарова в телеграм-канале.
В 2020 году США обвинили Россию в использовании отравляющего вещества «новичок» при попытке отравить оппозиционера Алексея Навального. В Москве причастность к отравлению отрицают.
Кроме того, в Вашингтоне обвиняют российские власти в отравлении «новичком» бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в британском городе Солсбери. Захарова называла бенефициарами отравления США и Великобританию.
Накануне российские власти сообщили, что в ночь на 3 мая Украина попыталась с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России. Дроны были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. В Кремле назвали произошедшее «спланированной террористической акцией». Киев свою причастность отрицает.
В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что не поощряют удары по территории России. «Мы пока не знаем, что случилось, мы не делаем каких-либо оценок», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.