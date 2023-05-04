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Политика ,  
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На Украине арестовали «скрытые» активы миллиардера Новинского

СБУ: арестовано «скрытое» имущество миллиардера Новинского
Вадим Новинский
Вадим Новинский (Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС)

На Украине арестовали «скрытое» имущество миллиардера Вадима Новинского. Об этом сообщает СБУ в телеграм-канале.

Силовики арестовали активы Вадима Новинского, «причастного к пособничеству стране-агрессору», стоимостью 10,5 млрд грн (около 17 млрд руб.), заявила спецслужба. Новинский владел 230 объектами недвижимости через офшорный трастовый фонд, уточнили в СБУ.

Среди арестованного имущества — элитный гостиничный комплекс в центре Киева, торговые центры в разных регионах Украины и морской торговый порт Очаков.

По данным СБУ, чтобы избежать украинских санкций, Новинский «перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в офшорных юрисдикциях». «Сотрудники украинской спецслужбы разоблачили преступную схему и заблокировали ее», — добавили в СБУ.

В апреле СБУ арестовала имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн (около 7,7 млрд руб.). Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против предпринимателя.

Вадим Новинский, меценат Украинской православной церкви (УПЦ) и бывший депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок», занимает восьмую строчку в рейтинге самых богатых украинцев, его состояние — $1 млрд. Вадим Новинский связывал санкции украинских властей против него с поддержкой УПЦ.

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Украина оказывает давление на УПЦ, подозревая ее в связях с Россией. В храмах УПЦ проводятся обыски. Сам президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство внести в Верховную раду законопроект о невозможности деятельности в стране «аффилированных с Россией» религиозных организаций.

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Украина Вадим Новинский СБУ
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