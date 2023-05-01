СК возбудил уголовное дело после исчезнования двух людей на трассе М-4 «Дон»

Два человека пропали без вести на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае

Два человека пропали без вести на трассе М-4 «Дон», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали 28 апреля. Они выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai с госномером «У 002 УМ 93». Проезжая участок М-4 «Дон» рядом со станицей Березанской Выселковского района Краснодарского края они пропали без вести.

Уголовное дело возбуждено п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму).

В феврале без вести пропали три жителя города Углегорск на Сахалине. Пропавшие пропали во время езды на снегоходах. В поисках местными властями был задействован вертолет.