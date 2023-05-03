СК задержал еще одного подозреваемого в убийстве на трассе «Дон»

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В Краснодарском крае задержали троих подозреваемых в убийстве пропавших на трассе М-4 «Дон» 37-летнего мужчины и 19-летней девушки, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 28 апреля 30-, 31- и 45-летний подозреваемые оказались на одном участке автодороги вместе с потерпевшими около станицы Березанской Выселковского района. Увидев одиноко стоящих в темное время суток на трассе мужчину и девушку в автомобиле иностранного производства, фигуранты решили убить их, чтобы украсть деньги и другие ценности.

Подозреваемые напали на них, украли наличные деньги и банковские карты, а затем в нескольких банкоматах сняли со счетов пострадавших более 180 тыс. руб. Похитив денежные средства, фигуранты убили девушку и мужчину, спрятали тела и сожгли автомобиль. Правоохранители нашли тело мужчины, останки тела девушки ищут.

Подозреваемых в убийстве задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц из корыстных побуждений (п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК). Следователи попросят суд арестовать фигурантов.

Имена задержанных и погибших в СК не назвали. Накануне «Пятый канал» сообщал, что силовики задержали подозреваемых в убийстве пропавших на прошлой неделе в Краснодарском крае аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. По данным телеканала, двое подозреваемых показали следователям место, где находятся тела пропавших, в итоге было обнаружено тело девушки.

37-летний Чубко и 19-летняя Мостыко пропали без вести 28 апреля. Они ехали на машине из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Перед исчезновением, в 23:40, Чубко позвонил жене и сообщил, что на трассе М-4 «Дон» у них пробило колесо и они нашли двух мужчин, которые им помогают. После этого на связь они не выходили, однако с их карт начали списываться деньги. Всего за прошедшие дни у них сняли около 200 тыс. руб. Деньги снимали в разных банкоматах, в станицах Березанской, Ирклиевской и Каневской.