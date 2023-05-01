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СК показал сгоревший автомобиль пропавших на кубанской трассе аниматоров

Следователи нашли на трассе в Краснодарском крае обгоревшую машину пропавших аниматоров

Следователи в Краснодарском крае нашли обгоревшим автомобиль, на котором передвигались пропавшие четыре дня назад мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Сегодня в Брюховецком районе обнаружен автомобиль Hyundai, на котором они передвигались, со следами термического воздействия. Местонахождение мужчины и девушки устанавливается», — говорится в сообщении.

37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали без вести 28 апреля. По данным следствия, они выехали из станицы Крыловской в г. Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai с госномером У 002 УМ 93 и, проезжая участок федеральной автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанской Выселковского района, пропали.

СК возбудил уголовное дело по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму).

Чубко является владельцем event-агентства, а Мостыко работает в его компании аниматором. По данным телеграм-канала «112», когда они возвращались домой в Усть-Лабинск после мероприятия, около 21:30 у их машины пробило колесо и они остановились на трассе. В 23:40 Чубко позвонил жене и сказал, что они встретили на дороге двух мужчин, которые пообещали помочь починить колесо. Однако в 6:00 следующего дня телефоны Чубко и Мостыко были уже недоступны.

Кроме того, за прошедшие дни с банковских карт пропавших было снято около 190 тыс. руб., рассказали их родственники «АиФ Краснодар». Деньги снимали в разных банкоматах в станицах Березанской, Ирклиевской и Каневской.

Теги
Краснодарский край Кубань Следственный комитет пропавшие без вести аниматор машина
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