В Ленинградской области ввели запрет на запуски беспилотников

На всей территории Ленинградской области ввели запрет на использование беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Исключение составят дроны для работы по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры, транспортных путей, линий электропередач, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружению лесных пожаров, уточнил глава региона.

«В ближайшее время дооснастим подразделения МВД и Росгвардии РЭБ оборудованием (радиоэлектронной борьбы. — РБК) для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полеты», — отметил Дрозденко.

Кроме того, после подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе власти региона решили усилить охрану коммунальных объектов и объектов энергетики с помощью датчиков движения, вибрации и видеокамер, добавил губернатор.

Ранее запрет на запуски беспилотников ввели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Псковской области. Это произошло на фоне попытки двух украинских беспилотников атаковать резиденцию российского президента в Кремле ночью 3 мая, пострадавших и материального ущерба нет. В Кремле эти действия назвали «спланированной террористической акцией и покушением на президента». В Киеве свою причастность отрицают.

Утром 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района в Ленинградской области произошел подрыв одной из опор ЛЭП. На второй опоре также обнаружили «предположительно, взрывное устройство» с электронным управлением, но позже взрывотехники обезвредили его. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 281 (диверсия) и 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).