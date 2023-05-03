В Псковской области запретили запуски беспилотников

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о введении с 5 мая запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«В правовом ключе решение принято на основании Указа Президента № 757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности», — написал Ведерников.

Исключение составляют беспилотники, которые используются по решениям органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и т.д., отметил он.

Запреты на беспилотники в целях безопасности регионы стали вводить еще в 2022 году. Всего такое ограничение ввели уже в 40 регионах. За сутки 3 мая о запрете на запуск дронов объявили власти Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Это произошло на фоне попытки атаки двух украинских беспилотников на резиденцию российского президента в Кремле ночью 3 мая. Беспилотники были выведены из строя, вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба, сообщили в пресс-службе Кремля. «Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня победы, Парада 9 мая», — подчеркнули там. В Киеве заявили, что не имеют никакого отношения к удару беспилотников по Кремлю.

За нарушение запрета на использование беспилотников гражданам может грозить штраф до 50 тыс. руб. (по ст. 11.4 КоАП) или лишение свободы до семи лет в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека (по ст. 271.1 УК).