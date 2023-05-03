В Псковской области запретили запуски беспилотников

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 03 мая, 16:22
В Ленинградской области ввели запрет на запуски беспилотников Политика, 00:17
Названы топ-10 стран, где россияне покупают жилье для ВНЖ в 2023 году Недвижимость, 00:02
Главное о нападении на лидера баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа Спорт, 00:00
«В менее попсовых отраслях так давно»: почему ФНС проверяет блогеров Технологии и медиа, 00:00
Крупные банки начали повышать ставки по ипотеке Финансы, 00:00
Зеленский из Финляндии отправился в Нидерланды Политика, 03 мая, 23:51
Рогов назвал потери ВСУ на ореховском направлении Политика, 03 мая, 23:47
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Атака беспилотников на Кремль. Главное Политика, 03 мая, 23:38
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 03 мая, 23:30
Посольство США предупредило о повышенной угрозе ракетных ударов в Киеве Политика, 03 мая, 23:25
Россия впервые опустилась ниже 160 места в рейтинге свободы СМИ Технологии и медиа, 03 мая, 23:10
В Псковской области запретили запуски беспилотников Политика, 03 мая, 23:02
В Сумской и Черниговской областях Украины прозвучали взрывы Политика, 03 мая, 22:45
В Берлине мужчина ранил ножом двух школьниц Общество, 03 мая, 22:32
Военная операция на Украине ,  
0 

В Псковской области запретили запуски беспилотников

Губернатор Псковской области Ведерников запретил с 5 мая запускать беспилотники
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о введении с 5 мая запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«В правовом ключе решение принято на основании Указа Президента № 757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности», — написал Ведерников.

Исключение составляют беспилотники, которые используются по решениям органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и т.д., отметил он.

Запреты на беспилотники в целях безопасности регионы стали вводить еще в 2022 году. Всего такое ограничение ввели уже в 40 регионах. За сутки 3 мая о запрете на запуск дронов объявили власти Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Это произошло на фоне попытки атаки двух украинских беспилотников на резиденцию российского президента в Кремле ночью 3 мая. Беспилотники были выведены из строя, вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба, сообщили в пресс-службе Кремля. «Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня победы, Парада 9 мая», — подчеркнули там. В Киеве заявили, что не имеют никакого отношения к удару беспилотников по Кремлю.

За нарушение запрета на использование беспилотников гражданам может грозить штраф до 50 тыс. руб. (по ст. 11.4 КоАП) или лишение свободы до семи лет в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека (по ст. 271.1 УК).

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Как мы планируем расходы и доходы в условиях кризиса — кейс AB InBev Efes
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов

В Псковской области запретили запуски беспилотников
В Псковской области запретили запуски беспилотников

Теги
Псковская область Михаил Ведерников беспилотники
Материалы по теме
СК возбудил дело о теракте после попытки атаки беспилотников на Кремль
Политика
Над Крымом сбили два ударных беспилотника
Политика
Атака беспилотников на Кремль. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter