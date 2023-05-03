Новая Зеландия ввела санкции против ФСБ и российских компаний

Нанайя Махута (Фото: Hagen Hopkins / Getty Images)

Министерство иностранных дел Новой Зеландии ввело санкции против девяти россиян и 18 российских компаний. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Новые санкции распространяются на ФСБ и ее руководство, «а также других российских физических и юридических лиц, которые разрабатывают и закупают оружие, технологии и коммуникационные системы, а также предоставляют услуги транспорта и страхования». Новозеландский МИД пока не опубликовал обновленный санкционный список.

«За последний год Новая Зеландия предоставила более $78 млн финансовой и военной поддержки Украине и <...> ввела санкции, направленные против более чем 1500 российских и белорусских физических и юридических лиц, а также компаний. Сегодняшний пакет [санкций] показывает, что наша решимость не ослабла», — заявил премьер-министр страны Крис Хипкинс.

24 февраля 2023 года, в годовщину проведения Россией военной операции на Украине, Новая Зеландия ввела санкции против 87 лиц, среди которых оказались политики и военные. Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута говорила, что это «один из крупнейших раундов» антироссийских ограничений со стороны Веллингтона. В частности, под ограничения попали вице-премьеры Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Денис Мантуров, министры и 39 губернаторов.

С конца февраля 2022 года Новая Зеландия неоднократно ужесточала санкции против России. Страна ограничила экспорт в Россию и сократила российский импорт. Российский МИД обвинил Новую Зеландию в «послушном следовании курсу коллективного Запада». В апреле прошлого года ведомство ввело ответные ограничительные меры против руководства этой страны.